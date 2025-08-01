Італія

Датчанин привернув увагу "старої синьйори".

Півзахисник Брайтона Меттью О’Райлі може переїхати з Англії до Італії, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо у соціальних мережах. За даними журналіста, туринський Ювентус зацікавлений у підписанні 24-річного датчанина.

Поки що офіційної пропозиції до Брайтона не надходило. Ринкова вартість О’Райлі, за даними Transfermarkt, становить €22 млн.

У сезоні-2024/25 датчанин зіграв 26 матчів за Брайтон в АПЛ, забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Раніше Мілан підписав Еступіньяна.