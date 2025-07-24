Італія

Еквадорець уклав контракт до 2030 року, замінивши Тео Ернандеса.

Мілан оголосив про підписання лівого захисника Брайтона Первіса Еступіньяна, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода оцінюється в €17.5 млн плюс €2.5 млн у вигляді бонусів. 27-річний еквадорець підписав контракт із "россонері" до червня 2030 року.

Еступіньян, який у сезоні-2024/25 зіграв 36 матчів за Брайтон, забив 1 гол та віддав 1 асист, вважається одним із найкращих лівих захисників Прем’єр-ліги. Його швидкість, дриблінг і вміння підключатися до атак стануть важливим підсиленням для команди Массіміліано Аллегрі.

Еступіньян, який дебютував за збірну Еквадору в 2019 році та провів 48 матчів, забивши 4 гола, замінить Тео Ернандеса, який нещодавно перейшов до Аль-Хіляля за €25 млн.