Італія

"Нердзуррі" націлилися на центрбека Парми.

Інтер не бачить альтернатив у підсиленні захисної лінії — клуб визначився з тим, що головною трансферною ціллю є 18-річний Джованні Леоні з Парми.

Як повідомляє Il Corriere dello Sport, інші варіанти наразі не розглядаються, а міланський клуб готовий заплатити за гравця до 35 мільйонів євро.

Леоні розглядається як довгострокове рішення для центру оборони — саме там у системі з трьома захисниками Інтер потребує найбільшого оновлення. У Франческо Ачербі та Стефана де Врея контракти спливають у 2026 році, а вік обох (37 та 33 відповідно) змушує керівництво діяти вже зараз.

Очікується, що Леоні не стане заміною комусь із поточних центрбеків, а буде додатковим варіантом у розпорядженні новопризначеного тренера Крістіана Ківу. Тільки після його потенційного переходу клуб розглядатиме, кого виключити зі списку на Лігу чемпіонів.

Паралельно Інтер не відкидає варіант повернення до Юрріена де Вінтера лише у випадку продажу когось із Бенжамена Павара або Яніка Бісека. Проте наразі обидва захисники залишаються в клубі, а конкретних пропозицій щодо їхнього трансферу ще не надходило.

Щоб активувати трансфер Леоні, Інтер повинен завершити продаж кількох гравців, які не входять у плани клубу. Бюджет на трансфери вже вичерпано на підписанні Адемоли Лукмана, тож кошти для Парми з’являться лише після цих продажів. Інтеру слід поспішати, адже на юного італійця вже претендують Мілан, Ювентус, Ліверпуль, Тоттенгем та Вест Гем.