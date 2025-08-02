Італія

Гравця розгледіли в Чемпіоншипі.

Італійська Болонья цього літа ризикує втратити двох центральних захисників: Джона Лукумі та Мартіна Ерлича, які готуються до трансферів у англійський Сандерленд та данський Мідтьюлланн відповідно.

Саме тому "россоблу" перед стартом нової кампанії вимушені виходити на трансферний ринок у пошуках гідних кандидатів на заміну.

Одного з таких Болонья, на її думку, знайшла в англійському Вест Бромвічі.

Ідеться про норвезького центрального захисника Торбйорна Геггема, який долучився до складу команди влітку минулого року із шведського Броммапойкарна за скромні 600 тис. євро.

Однак після цілком непоганого сезону із 45 матчами, одним голом та двома асистами в активі 26-річний виконавець значно додав у ціні, тому Болоньї довелось пропонувати вже 6,5 млн євро, щоб якось спонукати Вест Бромвіч до перемовин.

Контракт гравця з англійським клубом розрахований ще на два роки.