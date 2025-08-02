Італія

Легендарний функціонер може стати радником керівництва.

Ексвіцепрезидент Мілана Адріано Галліані може знову повернутися до складу італійського гранда. Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.

За його інформацією, 81-річний функціонер може обійняти посаду радника керівництва Мілана. Наразі Галліані очолює Монцу, але ситуація може змінитися після нещодавнього продажу клубу американському інвестиційному фонду Beckett Layne Ventures.

Нові власники планують змінити клубне керівництво, і є велика ймовірність, що Галліані також залишить посаду.

Нагадаємо, Адріано Галліані прийшов у Мілан у 1986 році разом із Сільвіо Берлусконі. Він пропрацював на посаді віцепрезидента 31 рік і допоміг клубу здобути 29 трофеїв, зокрема п’ять Кубків чемпіонів.