Гравцю повідомили, що він не входить у плани клубу на сезон.
Деле Аллі, Getty Images
03 серпня 2025, 07:45
Англійський атакувальний півзахисник Деле Аллі свого часу вважався одним із найбільш талановитих та перспективних гравців Європи, однак його кар’єра в підсумку так і не набрала обертів по-справжньому.
Гравець майже рік пропустив через важку м’язову травму під час виступів за турецький Бешикташ та англійський Евертон у 2023-24 роках, після чого в його виступах була перерва та статус вільного агента, і лише італійський Комо посеред минулого сезону взявся реанімувати його становище.
Однак у підсумку 29-річний виконавець за команду Сеска Фабрегаса провів лише 10 хвилин у одному матчі Серії A проти Мілана та отримав вилучення, після чого вже влітку йому повідомили, що клуб не розраховує на нього в прийдешній кампанії.
Італійські ЗМІ повідомляють, що після цього в Аллі в голові залишився лише один план дій — завершувати професійну кар’єру на мінорній ноті, остаточне рішення щодо чого очікується найближчим часом.