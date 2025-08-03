Італія

Гравцю повідомили, що він не входить у плани клубу на сезон.

Англійський атакувальний півзахисник Деле Аллі свого часу вважався одним із найбільш талановитих та перспективних гравців Європи, однак його кар’єра в підсумку так і не набрала обертів по-справжньому.

Гравець майже рік пропустив через важку м’язову травму під час виступів за турецький Бешикташ та англійський Евертон у 2023-24 роках, після чого в його виступах була перерва та статус вільного агента, і лише італійський Комо посеред минулого сезону взявся реанімувати його становище.

Однак у підсумку 29-річний виконавець за команду Сеска Фабрегаса провів лише 10 хвилин у одному матчі Серії A проти Мілана та отримав вилучення, після чого вже влітку йому повідомили, що клуб не розраховує на нього в прийдешній кампанії.

Італійські ЗМІ повідомляють, що після цього в Аллі в голові залишився лише один план дій — завершувати професійну кар’єру на мінорній ноті, остаточне рішення щодо чого очікується найближчим часом.