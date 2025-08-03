Італія

Гравця можна буде викупити за певних умов.

Італійська Піза готується до початку виступів на рівні Серії A, і оскільки клуб тільки-но піднявся з другого за силою дивізіону країни, йому необхідне підсилення перед початком сезону.

Одним із таких може стати швейцарський центральний півзахисник Болоньї Мішель Ебішер, який у минулому сезоні мав проблеми з м’язами, через що зіграв усього 759 хвилин у 16 матчах.

28-річний виконавець прагне знайти більше ігрової практики, тому погодився на оренду до новачків "елітного" дивізіону.

А його клуб погодився з умовою викупу в орендній угоді, яка активується автоматично, якщо Піза зуміє уникнути вильоту за підсумками прийдешньої кампанії.

У такому випадку передбачено контракт до 2029 року.