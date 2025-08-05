Італія

Оборонець Саба Гоглічідзе попрощався з Емполі.

Центральний захисник Саба Гоглічідзе залишив Емполі заради переходу до Удінезе, передає офіційний сайт "б'янконері".

За даними transfermarkt, 21-річний грузин обійшовся клубу з Удінезе в 4 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року.

Емполі в січні 2024-го виклав за Гоглічідзе 450 тисяч рідному для нього Торпедо Кутаїсі. На рахунку Саби один гол у 36-ти матчах за "адзуррі" в усіх турнірах. Оборонець також провів три поєдинки за збірну Грузії.

Раніше повідомлялося, що Удінезе придбав гравця польської національної команди.