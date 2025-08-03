Італія

Якуб Пйотровські перебрався з болгарського чемпіонату до італійського.

Центральний півзахисник Якуб Пйотровські залишив Лудогорець заради Удінезе, передає офіційний сайт "б'янконері".

За даними transfermarkt, клубу з Удіне 27-річний поляк обійшовся в 3 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029 року.

Наприкінці липня 2022-го Лудогорець виклав за Пйотровські 1,3 млн Фортуні Дюссельдорф. На рахунку Якуба 28 голів і 21 асист у 145-ти матчах усіх турнірів за клуб із Разграда, з яким він виграв чемпіонат (х3), Кубок (х2) і Суперкубок Болгарії (х3).

Під керівництвом нинішнього керманича Удінезе Кости Руняїча поляк узяв участь у 18-ти поєдинках Погоні Щецин у сезоні-2017/18 і відзначився трьома результативними ударами й двома гольовими передачами. Також Пйотровські виступав за Генк (з яким виграв чемпіонат і Суперкубок Бельгії), Васланд-Беверен і Стоміл Ольштин.

У 12-ти матчах за збірну Польщі Якуб записав на свій рахунок два гола та один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Удінезе перехопив у клубу АПЛ оборонця Емполі.