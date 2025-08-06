Італія

21-річний півзахисник збірної Кюрасао підписав чотирирічний контракт до 2029 року.

Швейцарський клуб Цюрих офіційно оголосив про підписання контракту з 21-річним півзахисником Лівано Комененсією. Молодий гравець переходить із туринського Ювентуса та уклав угоду на чотири роки, до 2029-го.

Комененсія, який народився в Нідерландах, є вихованцем академії ПСВ Ейндховен. У 2023 році, у віці 19 років, він перейшов до резервної команди Ювентуса, де за два сезони провів 70 матчів. Футболіст також має досвід виступів за молодіжні збірні Нідерландів та є гравцем основної команди Кюрасао, за яку зіграв дев'ять матчів.

У своєму офіційному оголошенні Цюрих тепло привітав Лівано Комененсію в команді та висловив сподівання на його успішні виступи. Трансфер молодого і талановитого півзахисника має посилити склад швейцарського клубу.