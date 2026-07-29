Італія

Туринський клуб призупинив переговори з Астон Віллою через завищені фінансові вимоги англійської сторони.

Трансфер воротаря бірмінгемської Астон Вілли та національної збірної Аргентини Еміліано Мартінеса до туринського Ювентуса опинився під загрозою зриву. Про це у своїх соціальних мережах повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговорний процес між клубами наразі повністю призупинений. Головною причиною стали фінансові вимоги англійської сторони, які "б'янконері" вважають суттєво перебільшеними.

У сезоні-2025/26 АПЛ 33-річний аргентинський голкіпер взяв участь у 32 поєдинках у складі Астон Вілли, пропустивши 39 м'ячів та відігравши 8 матчів "на нуль". Загалом у всіх турнірах за бірмінгемців у минулому розіграші Мартінес провів 44 зустрічі, зафіксувавши 14 клиншитів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готується до фінального ривка у переході Коло Муані.