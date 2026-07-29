Італія

Клуби мають провести вирішальну розмову.

Французький нападник Рандаль Коло Муані свого часу восени 2023 року коштував Парі Сен-Жермен 95 млн євро в якості трансферну із франкфуртського Айнтрахта.

Однак закріпитись у складі "червоно-синіх" нині вже 27-річний виконавець так і не зумів, тож від зими 2025 року він був частиною орендних угод із туринським Ювентусом та лондонським Тоттенгемом.

Цього ж літа, після чергового повернення гравця до Парижу, місцевий клуб рішуче налаштований на його продаж.

Той самий Юве довів свою пропозицію до 40 млн євро за річну оренду за обов’язковий викуп, а Коло Муані підтвердив свій інтерес переїхати до Турину відмовою від пропозицій клубів Бундесліги та Саудівської Аравії.

Гравець узгодив контракт до 2031 року із зарплатнею в 5 млн євро за сезон та чекає на вдалі перемовини поміж клубами.

Як говорять італійські журналісти, доля угоди має бути вирішена в найближчі 36 годин.