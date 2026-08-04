Італія

Бразильський захисник приєднається до італійського клубу на правах оренди з можливістю викупу понад 20 мільйонів євро.

Комо досяг усної домовленості з Боруссією Дортмунд щодо трансферу правого захисника Яна Коуту. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 24-річний бразилець перейде до італійського клубу на правах оренди. Сума орендної угоди складе 2 мільйони євро, при цьому Комо отримає опцію викупу футболіста за понад 20 мільйонів євро.

Коуту вже найближчим часом має вирушити до Італії. У середу гравець пройде медичний огляд і після цього підпише контракт із новою командою.

Ян Коуту став гравцем Боруссії Дортмунд у 2025 році після переходу з Манчестер Сіті. До цього захисник виступав за Жирону, де провів один із найкращих сезонів у кар'єрі, допомігши команді здобути історичне місце у Лізі чемпіонів.