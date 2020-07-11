Лига наций

Встреча команд состоится на Ред Булл Арене.

Германия определилась с местом проведения домашнего матча Лиги наций против сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, встреча команд в рамках 5-го тура международного турнира состоится в Лейпциге на Ред Булл Арене. Поединок запланирован на 14 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Домашние матчи против Испании и Швейцарии "бундестим" проведет соответственно в Штутгарте и Кельне.

Ранее сообщалось, что сборная Украины определились с городами, в которых проведет домашние матчи Лиги наций.