Встреча команд состоится на Ред Булл Арене.
Германия – Украина на Евро-2016, Getty Images
11 июля 2020, 12:26
Германия определилась с местом проведения домашнего матча Лиги наций против сборной Украины.
Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, встреча команд в рамках 5-го тура международного турнира состоится в Лейпциге на Ред Булл Арене. Поединок запланирован на 14 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Домашние матчи против Испании и Швейцарии "бундестим" проведет соответственно в Штутгарте и Кельне.
Ранее сообщалось, что сборная Украины определились с городами, в которых проведет домашние матчи Лиги наций.