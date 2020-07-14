Лига наций

Стали известны будущие соперники Бундестим.

Немецкий футбольный союз договорился о проведении товарищеских поединков осенью 2020 года против команд Турции и Чехии.

Отметим, что обе встречи будут сыграны за три дня до противостояний против сборной Украины в рамках Лиги Европы.

Матч Германия — Турция запланирован на седьмое октября, а уже десятого октября подопечные Шевченко сыграют против немцев в Киеве.

С чехами поединок состоится в Лейпциге 11-го ноября. В том же городе 14-го ноября команда Лева примет Украину в ответной встрече.

Ранее стали известны города, в которых национальная команда проведет домашние матчи в Лиге Наций.