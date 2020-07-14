Стали известны будущие соперники Бундестим.
Германия, getty images
14 июля 2020, 13:36
Немецкий футбольный союз договорился о проведении товарищеских поединков осенью 2020 года против команд Турции и Чехии.
Отметим, что обе встречи будут сыграны за три дня до противостояний против сборной Украины в рамках Лиги Европы.
Матч Германия — Турция запланирован на седьмое октября, а уже десятого октября подопечные Шевченко сыграют против немцев в Киеве.
С чехами поединок состоится в Лейпциге 11-го ноября. В том же городе 14-го ноября команда Лева примет Украину в ответной встрече.
Ранее стали известны города, в которых национальная команда проведет домашние матчи в Лиге Наций.