Лига наций

Команды сыграют в испанской столице.

Выездной поединок сборной Украины против команды Испании состоится в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, матч в рамках Лиги Наций запланирован на шестое сентября, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что стадион Альфредо ди Стефано принадлежит Реалу. Арена является домашней для Реал Мадрид Кастилья.

Ранее сообщалось, что выездной поединок против команды Германии сборная Украины проведет в Лейпциге на Ред Булл Арене.