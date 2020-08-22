Лига наций

Генеральный секретарь и вице-президент УАФ рассказал о подготовке сборной Украины.

Юрий Записоцкий сообщил о планах, чтобы сборная Украины могла провести поединок во Львове.

"Календарь Лиги наций был подтвержден. Все матчи будут в соответствии с расписанием. На данный момент угрозы для матчей во Львове нет".

"Мы проводим постоянную совместную работу с МОЗ, чтобы матч прошел на Арене Львов", — сказал Юрий Записоцкий в эфире канала Футбол 1.

Матч Украина — Швейцария должен состояться 3 сентября в дебютном туре Лиги наций.