Генеральный секретарь и вице-президент УАФ рассказал о подготовке сборной Украины.
ЮРИЙ ЗАПИСОЦКИЙ
22 августа 2020, 20:39
Юрий Записоцкий сообщил о планах, чтобы сборная Украины могла провести поединок во Львове.
"Календарь Лиги наций был подтвержден. Все матчи будут в соответствии с расписанием. На данный момент угрозы для матчей во Львове нет".
"Мы проводим постоянную совместную работу с МОЗ, чтобы матч прошел на Арене Львов", — сказал Юрий Записоцкий в эфире канала Футбол 1.
Матч Украина — Швейцария должен состояться 3 сентября в дебютном туре Лиги наций.