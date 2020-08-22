Юрий Записоцкий сообщил о планах, чтобы сборная Украины могла провести поединок во Львове. 

"Календарь Лиги наций был подтвержден. Все матчи будут в соответствии с расписанием. На данный момент угрозы для матчей во Львове нет".

"Мы проводим постоянную совместную работу с МОЗ, чтобы матч прошел на Арене Львов", — сказал Юрий Записоцкий в эфире канала Футбол 1

Матч Украина — Швейцария должен состояться 3 сентября в дебютном туре Лиги наций. 