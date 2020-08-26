Лига наций

Команда начнет подготовку к матчам Лиги Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил предварительную заявку команды на матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт УАФ.

Национальная команда чартерным рейсом из Борисполя отправилась в Харьков, где будет готовиться к поединкам со Швейцарией и Испанией.

Дебютный вызов в сборную получил защитник Динамо Александр Сирота. Из-за проблем со здоровьем с "сине-желтыми" не смогли отправиться Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Владимир Шепелев, а также Виталий Буяльский, который проходит обследование.

Игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, присоединятся к команде в течение недели.

Заявка сборной Украины на данный момент выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо);

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — Динамо);

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити);

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо).

В рамках Лиги наций сборная Украины встретится со Швейцарией 3 сентября во Львове, а 6 сентября проведет выездную встречу с Испанией.