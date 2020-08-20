Лига наций

Луис Энрике даст шанс дебютировать новым игрокам.

Сборная Испании огласила список футболистов, которые смогут принять участие в поединках Лиги Наций против Германии и Украины.

Отметим, что главный тренер Луис Энрике не вызвал в команду защитника Жорди Альбу и хавбеков Иско и Сауля. Тем не менее, дебютный вызов в сборную получили Ансу Фати и Оскар Родригес.

Вратари: Де Хеа, Кепа, Унаи Симон

Защитники: Хесус Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Пау Торрес, Диего Льоренте, Гая, Регилон и Эрик Гарсия

Полузащитники: Фабиан Руис, Тьяго Алькантара, Бускетс, Родри, Микель Мерино, Дани Ольмо, Оскар Родригес

Нападающие: Родриго, Оярсабаль, Адама Траоре, Асенсио, Ансу Фати и Ферран Торрес.

Напомним, матч Испании против Украины состоится шестого сентября на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде.