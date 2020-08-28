Лига наций

Форвард дал свой комментарий по прибытию в команду.

Нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Супряга высказался о своем дебютном вызове в национальную команду.

"Я очень рад. Я много работал, чтобы оказаться здесь. Получив вызов, я был на седьмом небе от счастья. В сборной все ребята веселые, так что все хорошо. Конкуренция есть всегда"

"Я постараюсь сделать все, чтобы закрепиться в национальной команде. После Суперкубка приехал в сборную с хорошим настроением. Для начала хочу закрепиться в сборной, а дальше жизнь покажет", — сказал Супряга пресс-службе УАФ.

Ранее свой комментарий после прибытия в стан национальной команды дал голкипер Андрей Лунин.