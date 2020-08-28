Лига наций

Голкипер сборной Украины дал комментарий пресс-службе национальной команды.

Сборная Украины готовится к поединкам Лиги наций в Харькове. Голкипер национальной команды Андрей Лунин положительно отозвался о турнире, вспомнил об Оскаре Родригесе из сборной Испании и рассказал о главных целях нашей команды.

"Соскучились все друг за другом. Давно уже ждали этого сбора. Вся эта ситуация подкосила нас, но сейчас работаем.

Я думаю, что Лига наций — правильный турнир. Намного приятнее играть официальные матчи, чем товарищеские. Есть соревновательная составляющая. Как ты сыграл, против таких соперников и будешь выступать. Здорово выступили в прошлом году – пожалуйста, будем наслаждаться и готовиться к топам.

Сборная Испании? Я со всеми конечно не знаком, но Оскар Родригес, мы с ним были в Леганесе, очень сильный парень. Молодежь у Испании хорошая и техничная.

Мы не отходим от своей игры, от структуры. Это самое главное. Будем стараться для наших болельщиков. Естественно, в конечном итоге важен результат. Будем отталкиваться от своих сильных качеств.

Еще раз удивить Европу? Хотелось бы", — сказал Лунин пресс-службе сборной Украины.

Сборная Украины сыграет третьего сентября против сборной Швейцарии во Львове, а шестого сентября сразится с Испанией в Мадриде.