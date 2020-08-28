Лига наций

Защитник Динамо — о вызове в стан сборной.

Защитник Динамо Александр Сирота прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины.

"Рад оказаться в сборной. Хочу доказать, что я не просто так здесь и постараться закрепиться тут. Требования знакомы, но еще надо время, чтобы привыкнуть".

"Даже не было и мысли, что после Суперкубка меня пригласят в сборную. Хочется доказать самому себе, что я достоин тут быть и чтобы тренера остались довольны мной", — сказал Сирота пресс-службе УАФ.

Ранее свой дебютный вызов в национальную команду прокомментировал и нападающий Динамо Владислав Супряга.