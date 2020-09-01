Лига наций

Представляем вашему вниманию трансляцию поединка Лиги наций.

Представляем вашему вниманию трансляцию поединка первого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии.

Матч, которым подопечные Андрея Шевченко начнут турнир, пройдет во Львове на стадионе Арена Львов.

В прошлом розыгрыше Лиги наций Украина выступала в дивизионе ниже и выиграла группу.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Украина — Швейцария, который состоится в четверг, 3 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.