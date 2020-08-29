Лига наций

Украинский центрбек рассказал о дебютном вызове в национальную команду страны.

Центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь получил дебютный вызов в сборную Украины на предстоящие поединки против Швейцарии и Испании, которые пройдут в рамках Лиги наций. 21-летний украинец поделился эмоциями от нового для себя опыта.

"Если честно, до последнего не ожидал. Я очень долго и старательно к этому шел. Хочется доказать, что вызов не просто так. Когда узнал, что приглашен в национальную команду, эмоции переполняли".



"Лиге наций — достойный турнир для сборных. В нашей группе сильнейшие команды мира. Испания, Швейцария, Германия – все топ-соперники. Это даже лучше, чем товарищеские матчи, так как можно выиграть титул".

"Хорошие команды, но учитывая, какую группу наша национальная сборная прошла… С Португалией, причем вышла с первого места... Думаю, есть все шансы (пройти дальше — прим. ред.)".



"Для нас дополнительная мотивация, что можно через эти игры моментально попасть на чемпионат мира", — приводит слова Бондаря официальный сайт Шахтера.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании. Подготовительные сборы перед этими матчами стартовали 26 августа.