Лига наций

Полузащитник сборной Украины рассказал о подготовке "сине-желтых".

Александр Зинченко поделился впечатлениями после тренировочного процесса в сборной Украины.

"Подготовка у нас проходит интенсивно, с хорошими нагрузками. Хорошо, что у нас есть время подготовиться к следующему сопернику. Поэтому, мы можем проработать тактические моменты, обратить внимание на проблемы, которые есть у нас, да и вообще у любой команды".

"Долгое время мы были у своих клубов, поэтому, нам нужно вспомнить те моменты, которые мы наработали ранее, чтобы каждый чувствовал друг друга на поле и вернуться в те кондиции, которые у нас были до этого", — сказал Александр Зинченко в комментарии УАФ.

Напомним, что 3 сентября сборная Украины сыграет против Швейцарии в Лиге наций, а 6 сентября – против сборной Испании. Обе встречи начнутся в 21:45.