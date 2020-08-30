Лига наций

Нападающий не хочет попадать в самоизоляцию после возвращения из национальной команды.

Лука Йович не прибудет в расположение сборной Сербии из-за проблем с карантином, сообщает Marca.

По возвращению в Мадрид Луке пришлось бы провести две недели в самоизоляции. Из-за этого Лука пропустил бы начало нового сезона в Реале.

Вместо этого Йович пройдет ПЦР-тестирование в Вальдебебасе. В случае, если результаты будут отрицательными, уже в понедельник он начнет тренироваться с остальной командой.

Также не отправится в сборную Норвегии Мартин Эдегор. Он решил остаться в Мадриде, чтобы залечить травму, полученную в конце прошлого сезона.