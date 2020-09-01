Лига наций

36-летний вратарь высказался о подготовке к матчам Лиги наций.

Подготовка сборной Украины к предстоящим поединкам Лиги наций против Швейцарии и Испании подходит к своему завершению. Основной голкипер национальной команды Андрей Пятов поделился впечатлениями от сбора и тренировочного процесса в стане "желто-синих".

"Все хорошо, все отлично, все прекрасно. Скучали по ребятам, ведь из-за карантина долгое время не виделись, поэтому занимаемся с двойной энергией".

"Наверное, этот сбор более насыщенный. Плюс мы, как профессионалы, понимаем, что сейчас такой период, когда есть вероятность травмироваться. И если будем серьезно относиться к работе и следить за собой, то риск снизится. Думаю, это один из факторов".

"У каждого наставника свой подход. Например, тренер вратарей Педро Харо делает акцент на большом количестве повторений, и в сборной лично мне тяжелее. Но понимаю, что эти тренировки помогут в будущем. Пользуясь случаем, хочу передать болельщикам Шахтера привет от всей сборной Украины!" — приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании.