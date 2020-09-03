Лига наций

Голкипер поделился ожиданиями перед грядущей встречей.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказал свое мнение о будущем сопернике — сборной Швейцарии.

"Швейцария — это именно команда. У нее нет звезд мирового уровня, лишь представители европейских грандов. Всего они достигли за счет командной игры. Я смотрел их матчи, меня впечатлило насколько у них построенная игра, контроль мяча, выход из обороны. Есть сильные игроки, которые как выполняют функции тренеров, так могут и индивидуально все решить".

Испании и Германии просто с нами и швейцарцами не будет. Помню наши товарищеские игры. Да, мы уступали, но легко с нами не было никогда. Мы попали на такой высокий уровень и мы хотим подтвердить, что мы не зря вышли в Дивизион А.

У нас есть возможность проверить свой уровень на фоне лучших игроков мира. Наверное, за всю историю сборной Украины у нас всего было столько матчей такого уровня. Лига наций — выставочный турнир, как сказали наши тренеры, репетиция к Евро", — сказал Пятов пресс-службе УАФ.

Ранее свой комментарий перед поединком дал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.