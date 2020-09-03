Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Лиги наций между сборными Германии и Испании.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике впервые предоставил молодому Феррану Торресу сыграть за национальную сборную Испании в матче против Германии. Йоахим Лев, в свою очередь, также позволил дебютировать одному из игроков своей команды. Так, на левом фланге обороны сыграет Робин Госенс, получивший первый вызов в лагерь Бундестим.

Германия: Трапп — Керер, Зюле, Родигер, Госенс — Джан, Кроос — Дракслер, Гюндоган, Сане — Вернер

Запасные: Лено, Бауманн, Гинтер, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмидт, Кох, Хаверц, Сердар

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, П. Торрес, Гайя — Руис, Бускетс, Тиаго — Навас, Родриго, Ф. Торрес

Запасные: Аррисабалага, Симон, Льоренте, Мерино, Ольмо, Морено, Гарсия, Родри, Фати, Родригес, Регилон

Матч Германия — Испания начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.