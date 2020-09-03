Лига наций

Эффектный удар Александра Зинченко позволил команде Шевченко дожать неуступчивого соперника (2:1).

Главная команда страны играет домашний поединок на "Львов Арене". Еще год назад такого заголовка вполне хватило бы для появления должного уровня вовлеченности у нашего болельщика, а следом за ним появилось бы желание эту игру, как минимум, посмотреть на телеэкране. Но COVID-19 все переиграл. Да, сборная Украины действительно начинала свой путь в высшем эшелоне Лиги наций УЕФА домашним матчем во Львове, однако зрителей на этой игре надежды увидеть не было.

В соперниках команды Андрея Шевченко числилась национальная команда Швейцарии, которую слепой жребий, как и Испанию с Германией, отправил в четвертую подгруппу дивизиона А. Посоперничать с таким мощным составом мог разве что третий квартет, состоящий из шведов, французов, португальцев и хорватов. Но о возможной дальнейшей конкуренции говорить было еще рано. Наша сборная дебютировала в ответственном турнире, спустя почти годичную паузу без официальных поединков, и именно вопросы командного тонуса и рисковавшей сойти на нет волны эмоций волновал не только тренерский штаб, но и всю страну.

Стартовое давление от соперников команда Шевченко раскрыла удачной контратакой. Тымчик привычно ускорился по правому флангу, Малиновский прочувствовал эпизод, отдал пас на ход партнеру, после чего правый защитник хотел оформить дебютный гол в дебютном матче, но помешал Зоммер. Повезло с отскоком — последовал пас Александра на Ярмоленко, который красиво пяткой протолкнул мяч через линию. Хороший гол, добротный и эффектный. Да еще и предшествовало ему попадание мяча в штангу при первой же попытке Малиновского проверить дальнобойную артиллерию.

Но после середины первого тайма что-то пошло не так. Пятова поджимали прессингом прямиком в штрафной, под давление чего Андрей допускал грубейшие ошибки. А ведь именно чего наша сборная старалась проводить глубокий розыгрыш! Не внимательным были второй дебютант этого вечера, Богдан Михаличенко — слишком уж много потерь под Эмболо, который даже не набирал привычный для себя лучших лет темп.

Давление соперников росло ближе к перерыву, и сборная Украины допустила грубую ошибку. Сеферовича практически не было заметно на поле, но на 41-й минуте его забыли опекать на подступах к штрафной. Джака выдал пас из центра поля, а форвард пробил в правый нижний, после дриблинга. Пятов данный удар прозевал, поэтому своим внешним видом гол справедливо был похож на ошибку именно голкипера.

Вторая половина матча разделилась в равных пропорциях на три составляющие. Швейцарцы после перерыва бросили в бой Штеффена, от чего наш правый фланг обороны серьезно проседал под шквалом подач. Одна из них завершилась ударом головой от Варгаса в правую штангу, которую еще в первом тайме проверил Малиновский. Каркас выдержал и в этой ситуации, но в этот раз украинскому фанату было немного легче на эмоциональном фоне.

Именно с момента у полузащитника гостей может начинаться период владения ситуацией на поле со стороны команды Шевченко, за который удалось провести решающий удар по оппонентам. Михайличенко точно не рассчитывал на голевой пас, скидывая мяч на ход Зинченко в левый фланг штрафной, но Александр решил перебрасывать Зоммера, который явно этого не ожидал. Эффектно и эффективно.

Швейцарцы на фоне этого эпизода заметно подсели психологически, поэтому во время своих финальных попыток отыграться уже не были столь опасными. Пятова проверили несколько неточным ударов со средней и дальней дистанции, а так же пара эпизодов с подачами с флангов. Дежурный объем работы для голкипера обошелся без эксцессов. Дотерпели, удержали победу, можно и на первом месте в квартете обосноваться!

Следующего матча сборной Украины в Лиге наций УЕФА не придется долго ждать. Уже менее чем через трое суток команда Андрея Шевченко сыграет на "Альфредо ди Стефано" в Мадриде против Испании. В тоже время, в столицу Швейцарии наведаются соседи из Германии.— Швейцария 2:1Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер (Штеффен, 46) — Эмболо, Соу (Эбишер, 82), Джака, Варгас (Айети, 73) — Сеферович.Предупреждения: Тымчик — Штеффен, Элведи