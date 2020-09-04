Лига наций

Football.ua оценивает действия футболистов сборной Украины в поединке первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Скорее всего, первое противостояние в элитном дивизионе Лиги наций задаст мотив всей дальнейшей кампании нашей сборной в данном турнире. Все соперники по квартету умеют эффективно применять высокий прессинг, от которого Украина поплыла в первом тайме игры против Швейцарии. Но Шевченко в перерыве сумел подкрутить дававшие сбой механизмы в центре поля, и главная команда страны стала допускать грубых ошибок. Игра была надломлена в нашу пользу в середине второго тайма, после чего единственной опцией для реализации виделось отсиживание в обороне. Получилось это сделать не без нервных эпизодов, работы для тренерского штаба накопилось порядком, но первое на итоговое первое место в группе по итогам стартового тура это не повлияло. Скромная радость от ситуативного успеха на фоне предстоящих соперников, но заглохнуть на старте было бы совсем неуместным.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе "Арена Львов" (по 10-балльной шкале).

Украина

Андрей Пятов — 5,0. Ошибки. Вновь. Причем, Андрей сумел совместить в рамках одного поединка сразу несколько их видов в своем исполнении. Соперники прессингом заставляли ошибаться в передачах, а неудачный выбор позиции сопутствовал пропущенному голу. За счет психологии Пятову удалось довести игру без серьезных огрехов во второй половине, но на игру с Испанией вполне можно ожидать выход более подходящего под тамошний колорит Лунина. И вполне было бы органично, что молодой игрок сменит опытного предшественника именно в столь ответственной дуэли.

Александр Тымчик — 7,0. Один из дебютантов главной команды страны в этот вечер исполнил себя образца прошлого сезона в луганской Заре. Скоростные подключения к атаке, сдержанный баланс в обороне. Лишь выход Штеффена и перегруз левого фланга атаки от соперников сумел сбить относительную гармонию на бровке Тымчика, но там уже партнеры по команде помогли сохранить лицо и положительные эмоции от первой международной игры на наивысшем уровне. Эффектный венец персональных стараний — непосредственное участие в первой голевой атаке сборной Украины.

Сергей Кривцов — 5,0. Совсем не задалась игра у Сергея во втором тайме, на который пришлась большая часть попыток соперников загрузить мяч верхом в штрафную. Проблемы с выбором позиции наметились у защитников Шахтера еще в еврокубковых поединках, и не хотелось, чтобы они перешли еще и на матчи сборных. Но случилось то, что случилось — наиболее сильная и сыгранная пара центральных оборонцев в обойме Шевченко не может сыграть матч без претензий в свой адрес.

Николай Матвиенко — 6,5. В отличии от партнера по центру обороны, у Матвиенко не было серьезных огрехов по ходу встречи. Персональная опека в его исполнении была достаточно хороша, к чему можно прибавить успешную игру на перехвате подач с флангов (13 выносов из штрафной). В атаку коллектив Шевченко предпочитает выходить через пас низом, поэтому диагонали из глубины поля были скорее разбавляющим игру фактором.

Богдан Михайличенко — 6,5. Второй дебютант отчетного вечера, второй голевой пас матча против Швейцарии. Экс-фланги луганской Зари отработали на максимум эффективности. Однако в первом тайме Михайличенко свою борьбу с Мбабу прямиком у технической зоны проиграл вчистую. Потери концентрации в наиболее неподходящие моменты работы с мячом следовали за ним словно попятам. И если "отсутствие" Коноплянки в игре можно было технично не замечать, то зияющую дыру при контрнаступлениях швейцарцев скрыть не получалось. Шевченко в перерыве сумел встряхнуть своего подопечного, и, как покажет дальнейший ход матча, это помогло Михайличенко сыграть более уверенно. Голевой пас на Зинченко, после отбора в смелом перехвате в центре поля и последующего рывка, тому подтверждение.

Руслан Малиновский — 7,0. Представитель бергамаской Аталанты начинал игру как лидер атакующей тройки в центре поля, а закончил ее как помощник Степаненко в разрушительной конструкции. В обоих своих ипостасях Малиновский выглядел уверенно, отметившись фирменным дальним ударом уже в начале матча. В дальнейшем, игра для него складывалась не по настроенному на наступление сценарию, однако стать посредником между исключительно разрушающим Степаненко и стремящимся в атаку Зинченко удалось в полной мере.

Тарас Степаненко — 7,0. В роли "якоря" в опорной зоне Тарас прекрасно себя чувствовал, когда соперники доводили мяч до своего атакующего треугольника перед штрафной. Однако глубокое начало атаки от Джаки, которое Степаненко физически не мог закрыть, позволяло Швейцарии проворачивать сходный на миланский Интер трюк с отрезанием опорной зоны соперников. В зависящих исключительно от него условиях, Тарас показал привычную образцовую игру.

Александр Зинченко — 7,5. Художнику дали все необходимые инструменты для творчества, но забыли сказать о необходимости иногда возвращаться в оборону. А ведь Зинченко находился в первом тайме как раз в зоне проблемного левого фланга, и именно из оттуда пришел гол в ворота Пятова. Попросту недоработал против Сеферовича. После перерыва Шевченко расширил полномочия Малиновского на весь охват центра поля, поэтому Зинченко стало немного свободнее в атаке, да еще и соперник начал немного снижать давление. Удалось Александру даже забить отменный по хитрости исполнения гол, но ключевой объем работы он выполнил именно в связывании нашей позиционной игры.

Андрей Ярмоленко — 8,0. Из столицы Великобритании в сборную приехал ключевой игрок текущей ротации Шевченко. Умение Ярмоленко сыграть нестандартно даже в простых ситуациях было словно калейдоскоп в этом поединке. Гол пяткой, точные пасы в слепую себе за спину, подыгрыш на подступах к штрафной. И да, не стоит забывать, что соперники при этом всем активно прессинговали и старались пресечь момент получения Андреем мяча. Поединок был проведен на приближенном к наивысшему уровню.

Жуниор Мораес — 5,5. Выход Мораеса в стартовом составе, как видится, произошел по двум причинам. По прагматичной статистике понятно, что Жуниор имеет стабильную игровую практику в клубе и обеспечивает результативность своей команды. А вот второй фактор выглядит менее очевидным на первый взгляд. Сборная Украины со всего размаху наступила на грабли уверенности в том, что игру будет вести именно наша команда, поэтому более продуктивный в подыгрыше форвард смотрелся выигрышным вариантом для игроков на флангах атаки. Однако швейцарцы спустили на тормозах эти задумки, в результате чего Мораес действительно больше "крутился" в чужой штрафной (как писали наши читатели в комментариях к игре), а загубленный в конце матча момент совсем испортил впечатление от его выступления.

Евгений Коноплянка — 4,5. Начал первую голевую атаку. Выдал затем пару безуспешных подключений. Закончил игру. Коноплянка в матче против Швейцарии ограничился данным объемом работы, если таковой ее можно назвать. По объему времени с мячом в ногах он сумел опередить лишь Мораеса и вышедшего на замену Евгению Яремчука, а ведь роль в атаке для него закладывалась одна из главных. Соперник шел в высокий прессинг, который удавалось отбить только быстрыми выходами, но когда мяч постоянно удается вывести лишь через один фланг, то к игроку на "провалившейся" стороне есть вопросы. А вот будет ли альтернатива Коноплянке на следующие игры? Тут уже вопрос к Шевченко.

Роман Яремчук — 6,0. С выходом второго номинального форварда на поле сборная Украины перестроилась на 4-4-2, в которых намеревалась провести заключительные полчаса встречи. Сказать, что это был успешный тактический ход, будет не в полной мере верным, ведь сыгранности между двумя "ястребами", Мораесом и Яремчуком, мы так и не увидели в силу схожей манеры игры исполнителей. Но если брать по персональным показателям, то Яремчук был чуть более заметным, нежели партнер по атаке. К результативному действую форварды так и не пришли, хотя один из контрвыпадов вполне могли расписать для себя по схеме "автор гола – автор ассиста", в произвольной комбинации.

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