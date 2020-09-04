Лига наций

Защитник высказался о матче против немцев.

Защитник сборной Испании Серхио Рамос дал свой комментарий после матча Лиги наций против команды Германии.

"Надежда умирает последней. А мы голодная и уверенная в себе команда. Было бы несправедливо, если бы Германия выиграла. Мы доработали до конца, хотя потратили много сил. Положение становилось отчаянным, но мы верили, сохраняли дисциплину и получили то, чего заслуживали.

В целом парни, которые дебютировали, сыграли хорошо. Они смелые, голодные, хотят сделать сборную Испании сильнее. Они уже не просто "подающие надежды", а важные для нас игроки. Хорошо, что они есть у сборной", — цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между командами Испании и Германии.