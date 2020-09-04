Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.

Национальные сборные Германии и Испании, которые являются соперниками Украины в группе Лиги наций, не смогли выявить сильнейшего в очном противостоянии (1:1).

Подопечные Луиса Энрике были близки к минимальному поражению, однако Хосе Гайя в компенсированное ко второму тайму время вернул равновесие в счете и добыл для испанцев ничейный результат.

Смотрите видео голов и обзор матча Германия — Испания:

Германия — Испания 1:1

Голы: Вернер, 51 — Гайя, 90+5

Германия: Трапп — Джан, Зюле, Родигер — Керер, Гюндоган (Сердар, 74), Кроос, Госенс — Дракслер — Вернер (Кох, 90+1), Сане (Гинтер, 63)

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, П. Торрес, Гайя — Руис (Родригес, 80), Бускетс (Мерино, 57), Тиаго — Навас (Фати, 46), Родриго, Ф. Торрес