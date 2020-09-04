Лига наций

Менеджер сборной поделился мнением о сопернике.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свою оценку сборной Швейцарии, которую наша команда сумела обыграть со счетом 2:1.

"Швейцария всегда играет по схеме 3-4-3, они очень редко меняют свою систему игры. У соперника, который играет 3-4-3, всегда будет количественное преимущество на флангах против наших 4-3-3. Если мы шли в высокий прессинг, наши крайние защитники должны располагаться выше, а их зоны должны были страховать центральные полузащитники.

Когда Швейцария выходила из под нашего прессинга, мы вынуждены были опускаться очень быстро назад. Но если получался быстрый отбор, у нас появлялось свободное пространство между линиями. Поэтому игра получилась очень быстрой, с потерями обеих команд. Для нас Швейцария очень неудобный соперник. Я доволен игрой своей команды, особенной работой, которую мы проделали в обороне", — передаёт слова Шевченко корреспондент Football.ua Алексей Мацкевич.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал главный тренер швейцарцев Владимир Петкович.