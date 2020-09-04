Игрок не стал делать громких заявлений.
Тиаго АЛькантара, getty images
04 сентября 2020, 08:59
Полузащитник Баварии и сборной Испании Тиаго Алькантара прокомментировал слухи, которые связывают его с другими клубами.
"Я думаю только об игре с Украиной. Потом посмотрим. Бавария — мой дом, и я счастлив быть там", — приводит слова хавбека Goal.
Напомним, многие СМИ сообщали, что основным претендентом на испанца остается Ливерпуль, а руководство Баварии подтвердило, что ожидают предложений по игроку.
Ранее сообщалось, что и сам Тиаго выразил желание присоединиться к действующему чемпиону Англии.