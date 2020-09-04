Лига наций

В домашнем поединке подопечные Роберто Манчини пропустили первыми, но сумели отыграться уже через 10 минут (1:1).

Что уж скрывать — восхитительной была Италия под руководством Роберто Манчини в классическом формате квалификации к Чемпионату Европы-2020. Однако сам международный форум в итоге был перенесен по причине коронавируса COVID-19, поэтому Скуадра Адзурра того образца так и останется лишь частью историю. Начался новый цикл, а следом за ним созрели более актуальные вопросы — представители Апеннинского полуострова все еще не завершили цикл реформации, поэтому второй в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА обещал стать для них непростым испытанием.

Начинала Италия с домашнего поединка на "Артемио Франки" против Боснии и Герцеговины, что позволяло зрителям проникнуться очередной порцией противостояния между данными сборными, которые соперничали до этого в квалификации к Евро-2020. Стоит сказать, что относительно малой кровью отделались Пьянич и кампания в том розыгрыше. Босния стала одной из трех команд, которым удавалось поразить ворота абсолютного триумфатора группы (10 побед в 10 матчах), но в контексте квартета под номером 1 лиги А "драконы" явно выступали в роли "темной лошадки".

Тяжелым выдался первый тайм для обеих команд. В отсутствии Пьянича на позиции разыгрывающего у гостей было сложно ожидать, что Босния будет с инициативой владеть мячом. Однако возможность "сине-желтых" засесть в две линии в оборону никто отобрать не мог. Италия не получила зон для своих скоростных футболистов, а предложить что-то опасное во время фланговых подач Белотти на острие атаки так и не сумел. Минимум опасных моментов, да и предпосылок к ним особых не было. Команды боролись большую часть времени в центре поля, но при этом сохраняли рамки спортивной дуэли.

Вторая половина матча получилась более задорной. Меткий комментарий пользователя "Конь в пальто" в текстовой трансляции — "Босния хорошо защищается, а Герцеговина сильна на стандартах." — достаточно емко описывает игру коллектива Душана Баевича. Остается лишь добавить, что и контратаки у Джеко и партнеров были в полном порядке в своей остроте.

Италия после перерыва продолжила доминировать в контроле, но соперники больно укололи "Скуадру Адзурру" на быстром выпаде. Усилиями Джеко мяч был доставлен в штрафную, а Ходжичу даже удалось пробросить мяч мимо Доннаруммы, вот только поражать даже пустые ворота практически с лицевой линии было проблематично — штанга. В левый каркас пришелся данный удар боснийца, а спустя две минуты аналогичная стойка, но уже на противоположной стороне поля спасла Шехич от удара головой с близкой дистанции в исполнении Инсинье.

И сразу же Италия получила очередной стандарт у своих владений, во время подачи которого был потерян в центре штрафной Джеко. Непростительная ошибка. Повезло команде Манчини, что на ответный гол понадобилось всего 10 минут. Инсинье таки сумел вернуть мяч с фланга на набегавшего партнера в центре штрафной, коим стал Стефано Сенси. С диким рикошетом от защитника, но мяч таки отправился в сетку. Хозяева вернули статус-кво в соотношении голов на табло, но дальнейшие их потуги окончательно переломить ход игры успеха не принесли. Очень тяжело дается национальным командам игра после длительной паузы.

В следующем туре, который пройдет для этого квартета уже через три дня, Италия сыграет в гостях у будущего соперника сборной Украины по Евро-2020, Нидерландов. Босния и Герцеговина в тоже время будет принимать Польшу в Зенице.Италия — Босния и Герцеговина 1:1Сенси, 67Джеко, 57Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Бираги — Пеллегрини (Кин, 86), Сенси, Барелла — Кьеза (Дзаньоло, 72), Белотти (Иммобиле, 73), Инсинье.Шехич — Ципетич, Шунич, Саничанин, Колашинац (Чивич, 84) — Симирот, Хаджиахметович, Гояк — Вишча (Милошевич, 86), Джеко, Ходжич (Бешич, 77).Предупреждения: Белотти, Дзаньоло, Бонуччи.