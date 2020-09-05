Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.
Норвегия – Австрия, Getty Images
05 сентября 2020, 06:46
В матче стартового тура Лиги Наций Норвегия уступила на своем поле сборной Австрии со счетом 1:2. Единственный гол у хозяев забил Эрлинг Холанд, а у австрийцев отличились Михаэль Грегорич и Марсель Забитцер.
Норвегия – Австрия 1:2
Голы: Холанд, 66 – Грегорич, 35, Забитцер (54, пенальти).
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Региниуссен, Алеэсами, Айер, Юхансен (Хенриксен, 68), Норманн, Торсбю (Линнес, 61), Берге, Кинг (Серлот, 64), Холанд.
Австрия: Шлагер, Ульмер, Хинтереггер (Драгович, 40), Пош, Лайнер, Ильзанкер, Баумгартнер, Шлагер, Забитцер, Грегорич (Грбич, 79), Онисиво (Баумгартлингер, 86).
Предупреждения: Норманн, Линнес, Серлот, Холанд – Лайнер, Драгович.