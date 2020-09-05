Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Лиги наций между сборными Исландии и Англии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предоставил Филу Фоден шанс сыграть против сборной Исландии с первых минут. Этот матч станет первым для полузащитника в составе "трех львов". А вот Мейсон Гринвуд остался на скамейке запасных, но может выйти на поле уже во втором тайме.

Исландия: Халльдоурссон — Херманнссон, Ингасон, Арнасон, Магнуссон — Траустасон, Б. Бьярнасон, Пальссон, Торстейнссон — Сигторссон, Бодварссон

Запасные: Кристинссон, Рунарссон, Фьолусон, С. Фридьонссон, А. Сигурдссон, А. Гудмундссон, Андерсон, Х. Фридьонссон, Бальдурссон, Халльфредссон, Скуласон

Англия: Пикфорд — Уокер, Гомес, Райс, Дайер, Триппьер — Санчо, Уорд-Праус, Фоден — Кейн, Стерлинг

Запасные: Поуп, Д. Хендерсон, Александер-Арнольд, Мингс, Кин, Грилиш, Маунт, Мэйтленд-Найлз, Коуди, Филлипс, Ингз, Гринвуд

Матч Исландия — Англия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.