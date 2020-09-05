Лига наций

Гол Рахима Стерлинга в компенсированное время и нереализованный Биркиром Бьярнасоном пенальти принесли англичанам победу (1:0).

В рамках первого тура Лиги наций сборная Исландии принимала Англию, которая была явным фаворитом поединка. В составе «трех львов» дебютировал Фил Фоден, который провел хороший дебютный матч, принимая активное участие в большинстве атак своей команды. Гости сразу же забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Кейну удалось забить быстрый гол, но он был отменен из-за сомнительного офсайда. Система VAR на матчах Лиги наций не работает, поэтому у главного арбитра не было возможности проверить правомерность своего решения.

Через несколько минут отличиться мог Уокер, который подключился к атаке и пробил по воротам из пределов штрафной – мяч после удара Кайла просвистел рядом со штангой. После этого острота у ворот Халльдоурссона перестала возникать. Несмотря на ощутимое игровое преимущество, англичанам не удавалось воплотить его в забитый гол. Для этого не было даже предпосылок. Контроль мяча не приносил особой пользы. Но в одном из эпизодов у "трех львов" все же был шикарный шанс забить, но Райс умудрился не попасть по мячу после паса Санчо.

Подопечные Хамрена время от времени перехватывали инициативу и рассчитывали забить со стандартов, но ни одна из подач не привела к удару по воротам. Прямым выстрелом со штрафного мог забить Траустасон, но полузащитник хозяев пробил мимо. Помимо этого, «нашим парням» не удалось ничего создать впереди в первой половине встречи. Не был успешным и их соперник. Контроль мяч по-прежнему не приносил команде Гарета Саутгейта дивидендов. До окончания первого тайма ей так и не удалось создать ни одного опасного момента. Участники матча отправились на перерыв со скучными "нулями" на табло.

После возобновления игры она проходила по прежнему сценарию. Англичане сразу же забрали мяч под свой контроль, отправившись в наступление. Гости заработали несколько угловых, но их подачи ни к чему не привели. Подопечные Саутгейта атаковали большими силами, однако все никак не могли вскрыть эшелонированную оборону соперника. Игроки "трех львов" раз за разом загружали мяч в штрафную площадь, но защитники соперника постоянно с легкостью отбивались.

В одном из эпизодов Бодварссон едва не помог сопернику забить, срезав мяч после подачи со штрафного, но для "наших парней" все обошлось — мяч разминулся с воротами. На 70-й минуте Уокер серьезно подвел свою команду, оставив ее в численном меньшинстве, заработав вторую желтую карточку. Впрочем, на рисунок игры это не повлияло. Исландцы все равно продолжили сидеть в обороне, не собираясь атаковать. Саутгейт произвел несколько замен с целью усиления атаки, но это не помогало гостям. Несмотря на то, что Англия практически всем составом перебралась на чужую половину поля, это не приносило особой пользы.

В концовке поединка гости все же получили шанс забить, заработав пенальти. Ингасон сыграл рукой в штрафной площади после удара Стерлинга, за что получил вторую желтую карточку, таким образом, вновь уравняв составы. Сам же Стерлинг подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар — 0:1. Уже через минуту "викинги" получили отличную возможность спастись, также заработав пенальти. Но, к своему сожалению, не воспользовались этим. Бьярнасон пробил выше ворот, поспособствовав итоговой победе сборной Англии. "Три льва" провели далеко не выдающийся матч, но все же смогли, хоть и с огромным трудом, стартовать в Лиге наций с победы.

Во втором туре Исландия сыграет с Бельгией, а Англия сразится с Данией.

Исландия — Англия 0:1

Гол: Стерлинг, 90+1 (с пенальти)

Исландия: Халльдоурссон — Херманнссон, Ингасон, Арнасон, Магнуссон — Траустасон (Халльфредссон, 76), Б. Бьярнасон, Пальссон, Торстейнссон (А. Сигурдссон, 66) — А. Гудмундссон, Бодварссон (Х. Фридьонссон, 90+2)

Англия: Пикфорд — Уокер, Гомес, Дайер, Триппьер — Райс — Уорд-Праус, Фоден (Ингз, 69) — Санчо (Александер-Арнольд, 73), Кейн (Гринвуд, 78), Стерлинг

Предупреждения: Ингасон — Уокер, Гомес

Удаления: Ингасон, 89 (повторное предупреждение) — Уокер, 70 (повторное предупреждение)

На 90+3-й минуте Б. Бьярнасон не реализовал пенальти (выше)