Лига наций

Гол Килиана Мбаппе в концовке первого тайма принес подопечным Дилье Дешама победу над Швецией

В первом туре Лиги наций поднявшаяся в дивизион А сборная Швеции принимала Францию. Дидье Дешам по разным причинам не мог рассчитывать на ряд исполнителей, но главный тренер "трехцветных" все равно располагает сильным составом, так что ожидал от своих подопечных только победу. Французы завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка, но действовали недостаточно агрессивно. Хоть они и проводили достаточно времени на чужой половине поля, давления на владения Ольсена они вовсе не оказывали.

Со временем шведы перехватили инициативу, а гости сосредоточились на игре вторым номером с расчетом на контратаки. "Желто-синие" заработали несколько стандартных положений, но их розыгрыш не приводил к ударам по воротам. Не удавалось тревожить Льориса и после позиционных атак, игра хозяев в атаке была беззубой. Через некоторое время подопечные Дешама вернули инициативу и отправились в атаку, однако по-прежнему играли без какой-либо идеи в последней трети поля, оставляя Ольсена без работы. Проведя некоторое время на чужой половине поля, "трехцветные" снова опустились на свою, отдав мяч сопернику.

Подопечные Янне Андерссона долго не могли ничего поделать с обороной соперника, но в одном из эпизодов все же создали голевую возможность. Берг оказался один перед Льорисом после паса Экдаля, но не смог протолкнуть мяч мимо вратаря. А через несколько минут Франция неожиданно повела в счете. Первый же удар по воротам Ольсена оказался результативным. Мбаппе прорвался сквозь нескольких оппонентов и послал мяч в сетку – 0:1. Через несколько минут Гризманн отправил мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда. В оставшееся до ухода на перерыв время на поле ничего выдающегося не произошло, так что команды отправились в раздевалки при минимальном преимуществе французов.

В дебюте второй половины встречи "желто-синие" снова завладели инициативой, забрав мяч под свой контроль. Но длилось это недолго, ведь гости быстро перехватили игровое преимущество. Им удалось завершить несколько атак кряду ударами по воротам, но они приходились мимо створа. После активно отрезка в исполнении французов подопечные Андерссона снова пошли вперед, но, как и в первом тайме, испытывали проблемы со взламыванием обороны соперника.

Через некоторое время Швеция снова отдала мяч "трехцветным", которые вскоре могли забить. Они заработали опасный штрафной, после чего мог последовать прямой удар по воротам, но вместо это Гризманн выполнил подачу, с которой легко справились защитники. Затем игра успокоилась, команды по очереди владели мячом, но без продвижения к воротам друг друга. Андерссон попытался усилить атаку, проведя несколько замен, но вышедшие на поле игроки не привнесли в игру команды ничего нового. В завершении одной из атак Дюбуа едва не забил курьезный гол — мяч срезался с ноги Лео в момент подачи в штрафную и попал в перекладину, от которой вылетел за пределы поля.

Ближе к окончанию матча шведы заметно подсели. Они все еще пытались атаковать, но уже с меньшим энтузиазмом. На последних минутах матча они нанесли несколько ударов по воротам, но они не несли угрозы для Льориса. Перед финальным свистком французы получили возможность забить второй гол после того, как Линделеф сбил Мартиаля в штрафной площади. Но Гризманн не использовал свой шанс, не реализовав пенальти. Сразу же после этого прозвучал финальный свисток, который зафиксировал минимальную победу "трехцветных", которые не впечатлили своей игрой в дебютном поединке в Лиге наций.

Во втором туре Швецию ожидает матч с Португалией, а Франция сыграет с Хорватией.

Швеция — Франция 0:1

Гол: Мбаппе, 41

Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Янссон, Бенгтссон (Сема, 88) — Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг — Квайсон (Гвидетти, 77), Берг

Франция: Льорис — Упамекано, Варан, Кимпембе — Дюбуа (Менди, 88), Канте, Рабио, Динь — Гризманн — Мбаппе (Мартиаль, 77), Жиру (Нзонзи, 90+2)

Предупреждения: Линделеф — Упамекано

На 90+5-й минуте Гризманн не реализовал пенальти (выше)