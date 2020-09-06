Лига наций

Наставник прокомментировал матч против Дании.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал свое мнение после победы в матче Лиги наций против Дании.

"После 10 месяцев без совместных игр нам нужно было найти определенный ритм. Несмотря ни на что, нам удалось сохранить остроту, забить хороший гол и сохранить хорошее настроение на протяжении всего матча. Я очень доволен этим выступлением".

"Нам не хватает таких игроков, как Де Брюйне, Азар и Куртуа, но команда показала, что всегда умеет побеждать и без них. Это невероятно".

"В следующей игре будет три изменения, потому что некоторые игроки не могут играть дольше 90 минут", — сказал Мартинес RTL Sport.

Напомним, следующий поединок команд Бельгии в рамках Лиги наций проведет в домашний стенах против сборной Исландии.