Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
фото getty images
06 сентября 2020, 10:31
Сборная Англии в рамках матча Лиги наций гостила у Исландии и добилась победы с минимальным счетом.
Команды отложили самое интересное на концовку поединка: два удаления и два пенальти. Удачливее оказались англичане.
Обзор матча:
Исландия — Англия 0:1
Гол: Стерлинг, 90+1 (с пенальти)
Исландия: Халльдоурссон — Херманнссон, Ингасон, Арнасон, Магнуссон — Траустасон (Халльфредссон, 76), Б. Бьярнасон, Пальссон, Торстейнссон (А. Сигурдссон, 66) — А. Гудмундссон, Бодварссон (Х. Фридьонссон, 90+2)
Англия: Пикфорд — Уокер, Гомес, Дайер, Триппьер — Райс — Уорд-Праус, Фоден (Ингз, 69) — Санчо (Александер-Арнольд, 73), Кейн (Гринвуд, 78), Стерлинг
Предупреждения: Ингасон — Уокер, Гомес
Удаления: Ингасон, 89 (повторное предупреждение) — Уокер, 70 (повторное предупреждение)
На 90+3-й минуте Б. Бьярнасон не реализовал пенальти (выше)