Сборная Франции в рамках поединка первого тура Лиги наций минимально обыграла сборную Швеции на выезде.

Единственный гол в матче на свой счет записал Килиан Мбаппе.

Обзор матча:

Швеция — Франция 0:1
Гол: Мбаппе, 41

Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Янссон, Бенгтссон (Сема, 88) — Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг — Квайсон (Гвидетти, 77), Берг

Франция: Льорис — Упамекано, Варан, Кимпембе — Дюбуа (Менди, 88), Канте, Рабио, Динь — Гризманн — Мбаппе (Мартиаль, 77), Жиру (Нзонзи, 90+2)

Предупреждения: Линделеф — Упамекано

На 90+5-й минуте Гризманн не реализовал пенальти (выше)