Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Килиан Мбаппе, getty images
06 сентября 2020, 11:24
Сборная Франции в рамках поединка первого тура Лиги наций минимально обыграла сборную Швеции на выезде.
Единственный гол в матче на свой счет записал Килиан Мбаппе.
Обзор матча:
Швеция — Франция 0:1
Гол: Мбаппе, 41
Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Янссон, Бенгтссон (Сема, 88) — Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг — Квайсон (Гвидетти, 77), Берг
Франция: Льорис — Упамекано, Варан, Кимпембе — Дюбуа (Менди, 88), Канте, Рабио, Динь — Гризманн — Мбаппе (Мартиаль, 77), Жиру (Нзонзи, 90+2)
Предупреждения: Линделеф — Упамекано
На 90+5-й минуте Гризманн не реализовал пенальти (выше)