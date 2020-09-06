Лига наций

Нападающий рассказал о своем состоянии после игры со шведами.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своем повреждении, полученном в матче Лиги нации против Швеции.

"Мне немного больно. Я получил удар, но будет становится значительно лучше, так что все в порядке"

"Мы намерены хорошо восстанавливаться, чтобы выступить еще лучше против Хорватии. Мы будем работать. Тренер решит, буду ли я играть", — сказал Мбаппе М6.

Напомним, форвард забил единственный гол в поединке, который принес французам победу над шведами.