Лига наций

Тренер рассказал о состоянии нападающего.

Главный тренер сборной Франции поведал о характере повреждения нападающего Килиана Мбаппе после матча против Швеции.

"После игры ему стало лучше. Он получил сильный удар по лодыжке. Он продолжил бы играть, даже если я не заменил его"

"Посмотрим, как он себя будет чувствовать. Другие игроки тоже могут сыграть. Я не хочу рисковать Мбаппе. Я поговорю с ним, чтобы узнать, сможет ли он сыграть во вторник. против Хорватии".

"Ясно, что он не в своих лучших кондициях. Тем не менее, не так много игроков, кто сможет сыграть также", — цитирует Дешама Goal.

Ранее сам Мбаппе заявил, что чувствует себя хорошо и готов сыграть в матче с хорватами.