Уэльс — Болгария, getty Images
06 сентября 2020, 19:00
Во втором туре Лиги наций Дивизиона B Уэльс встретился с Болгарией. Встреча вышла весьма непростой для обоих коллективов, а победителя определил единственный гол.
Казалось, что финальный свисток зафиксирует нулевую ничью, но в компенсированное ко второму тайму время Неко Уильямс поразил ворота болгар и добыл для сборной Уэльса минимальную победу (1:0).
Смотрите видео гола и обзор матча Уэльс — Болгария:
Уэльс — Болгария 1:0
Гол: Неко Уильямс, 90+4