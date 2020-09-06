Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций

Во втором туре Лиги наций Дивизиона B Уэльс встретился с Болгарией. Встреча вышла весьма непростой для обоих коллективов, а победителя определил единственный гол.

Казалось, что финальный свисток зафиксирует нулевую ничью, но в компенсированное ко второму тайму время Неко Уильямс поразил ворота болгар и добыл для сборной Уэльса минимальную победу (1:0).

Смотрите видео гола и обзор матча Уэльс — Болгария:

Уэльс — Болгария 1:0

Гол: Неко Уильямс, 90+4