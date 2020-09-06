Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Германии.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв произвел ротацию на вратарской позиции после матча со сборной Испании. Так, в поединке против сборной Швейцарии вместо Кевина Траппа с первых минут сыграет Бернд Лено. Кроме того, на скамейке запасных остался Эмре Джан, его место в старте займет Маттис Гинтер.

Швейцария: Зоммер — Видмер, Эльведи, Аканжи, Родригес, Бенито — Эмболо, Соу, Джака, Штеффен — Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Ланг, Эбишер, Цубер, Фасснахт, Айети, Варгас, Гавранович, Зом, Омерагич

Германия: Лено — Гинтер, Зюле, Рюдигер — Керер, Гюндоган, Кроос, Госенс — Дракслер — Вернер, Сане

Запасные: Трапп, Бауманн, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмидт, Кох, Сердар, Джан

Матч Швейцария — Германия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.