Лига наций

Тренерский штаб Йоахима Лева делает ставку на представителей иностранных чемпионатов.

В матче второго тура Лиги наций между Германией и Швейцарией в основном составе оказалось лишь трое представителей немецких клубов. У швейцарцев таких вдвое больше, подметил Opta Franz.

Стартовые составы команд на эту игру выглядят так (полужирным выделены представители немецкой Бундеслиги):

Швейцария: Зоммер (Боруссия М) — Видмер, Эльведи (Боруссия М), Аканжи (Боруссия Д), Родригес, Бенито – Эмболо (Боруссия М), Соу (Айнтрахт), Джака, Штеффен (Вольфсбург) – Сеферович.

Германия: Лено – Гинтер (Боруссия М), Зюле (Бавария), Рюдигер — Керер, Гюндоган, Кроос, Госенс — Дракслер — Вернер, Сане (Бавария).

Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.