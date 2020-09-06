Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.
Ирландия – Финляндия, Getty Images
06 сентября 2020, 22:26
В матче второго тура Лиги наций Финляндия одержала выездную победу над Ирландией со счетом 1:0. Единственный гол на 63-й минуте поединка забил полузащитник Аугсбурга Фредрик Йенсен.
Ирландия – Финляндия 0:1
Гол: Йенсен, 63.
Ирландия: Рэндолф, Доэрти, Стивенс, Иган, Даффи, Артер, Брэйди, Моламби, О`Дода (Робинсон, 59), Коннолли (Макклейн, 77), Ида (Макголдрик, 66).
Финляндия: Градецки, Хямяляйнен (Уронен, 79), О`Шонесси, Вяйсянен, Ояла, Спарв, Алхо, Тэйлор, Камара, Похьянпало (Йенсен, 63), Пукки (Карьялайнен, 90).
Предупреждения: Моламби (66), Артер (85), О`Шонесси (89).