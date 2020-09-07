Лига наций

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру национальных сборных.

Сборная Нидерландов сойдется в противостоянии с Италией в поединке второго тура Лиги наций. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Дуайта Лодевегеса на успех более высокими.

Так, на потенциальную победу Нидерландов коэффициент составляет 2,39, а вероятность успеха Италии оценивается показателем 3,25. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Голов в матче не будет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,00.

Напомним, матч Нидерланды — Италия состоится в понедельник, 7 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.