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Нидерланды - Италия, Getty Images
07 сентября 2020, 06:39
Сборная Нидерландов сойдется в противостоянии с Италией в поединке второго тура Лиги наций. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Дуайта Лодевегеса на успех более высокими.
Так, на потенциальную победу Нидерландов коэффициент составляет 2,39, а вероятность успеха Италии оценивается показателем 3,25. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,20.
Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Голов в матче не будет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,00.
Напомним, матч Нидерланды — Италия состоится в понедельник, 7 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.